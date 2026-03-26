DR4: larghe vittorie casalinghe per Cadorago e Socco Angels Fino

Si è aperto ieri sera con due ghiotti anticipi il menù del 9° turno di ritorno nel campionato di DR4, Divisione Regionale 4.

Vittorie lariane in DR4

Due anticipi che hanno offerto due larghe vittorie casalinghe importanti in chiave playoff: l’Olimpia Cadorago ha vinto il derby lariano con l’Antoniana Como mentre i Socco Angels Fino hanno regolato il Bar Pinocchio. Ora l’attenzione si sposta sui posticipi domenicali con altri interessanti derby: Leopandrillo-Cucciago e soprattutto il match clou tra seconde Circolo Ricreativo Fino-Figino.

Il programma del 9°turno di ritorno girone H

Mercoledì 25 ore 21.30 Cadorago-Antoniana Como 55-34, Socco Angels Fino-Bar Pinocchio Como 70-46, domenica 29 ore 18 Leopandrillo-Cucciago, 20 Alebbio-Menaggio, 21.30 Figino-Circolo Ricreativo Finese, martedì 31 ore 21.30 Cabiate-Btf Cantù.

La classifica aggiornata del girone H, DR4

Leopandrillo Cantù 34; Circolo Ricreativo Fino, Figino 30; Socco Angels Fino 28; Olimpia Cadorago 22; Cabiate 20; Antoniana Como 16; Bar Pinocchio Como 14; Btf Cantù, Menaggio 12; Pol. Cucciago’80 8; Alebbio Como 4.