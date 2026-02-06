DR4: il Btf Cantù corsaro al fotofinish sul campo dell’Antoniana Como

Giovedì la sola partita in programma per il 3° turno di ritorno del girone H lariano di DR4, Divisione Regionale 4, ma non ha certo deluso le attese.

Che gara in DR4

Nella serata di ieri, giovedì 5 febbraio, a Casnate, il Btf Cantù ha confermato di essere in crescita inanellando la seconda vittoria consecutiva in DR4, conquistata in volata contro i padroni di casa dell’Antoniana per 52-53. Un successo pesante che permette al Btf di salire a quota 10 punti e allontanarsi dalla zona calda. Ora l’attenzione si sposta sui tre posticipi domenicali a Figino, Cucciago e Como.

Il cartellone del 3° turno di ritorno del girone H

Martedì 3 Socco Angels Fino-Cabiate 49-56, mercoledì 4 ore 21.30 Cadorago-Leopandrillo Cantù 46-104, giovedì 5 ore 21.30 Antoniana-Btf Cantù 52-53, domenica 8 ore 20 Bar Pinocchio Como-Menaggio, ore 20.30 Cucciago-Circolo Ricreativo Finese, ore 21.30 Figino-Alebbio.

Martedì 10 ore 21.15 recupero Leopandrillo-Socco.

La classifica aggiornata del girone H, DR4

Leopandrillo Cantù 24; Circolo Ricreativo Fino 20; Figino 18; Socco Angels Fino, Cabiate 16; Olimpia Cadorago 14; Antoniana Como 12; Btf Cantù , Bar Pinocchio Como 10; Pol. Cucciago’80 8; Menaggio, 6; Alebbio Como 4.