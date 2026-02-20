DR4: il Circolo Ricreativo Fino si rialza e stoppa l’Antoniana

Riscossa immediata del Circolo Ricreativo Finese nell’anticipo del giovedì sera del 5° turno di ritorno nel girone H di DR4, Divisione Regionale 4.
Si rialza Fino in DR4
Ieri sera, la squadra brianzola ha riscattato il recente stop contro la capolista Leopandrillo Cantù andando a sbancare il campo dell’Antoniana Como per 42-56 e tornando così momentaneamente da sola al secondo posto. Ora l’attenzione si sposta sui due posticipi domenicali mentre il turno si chiuderà solo giovedì prossimo quando la capolista Leopandrillo riceverà il Cabiate.
Il cartellone del 5° turno di ritorno del girone H
Mercoledì 18 Cadorago-Alebbio Como 58-35, Socco-Menaggio 74-34; giovedì 19 Antoniana-Circolo Ricreativo Fino 42-56, domenica 22 ore 20 Bar Pinocchio Como-Cucciago, 21.30 Figino-Btf Cantù; giovedì 26 ore 21.5 Leopandrillo-Cabiate.
La classifica aggiornata del girone H, DR4
Leopandrillo Cantù 28; Circolo Ricreativo Fino 24; Figino 22; Socco Angels Fino 20; Cabiate 18; Antoniana Como, Olimpia Cadorago 16; Btf Cantù 12; Bar Pinocchio Como 10; Pol. Cucciago’80, Menaggio 8; Alebbio Como 4.