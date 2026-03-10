DR4: il Leopandrillo Cantù continua a vincere ma le inseguitrici non mollano

E’ andato in archivio il 6° turno di ritorno di DR4, Divisione Regionale 4.

Corsa e inseguimenti in DR4

Nel girone H lariano continua il dominio del Leopandrillo Cantù che ha confermato la sua leadership andando a sbancare anche il campo dell’Alebbio Como. Appena dietro però non molano le sue prime inseguitrici Figino, corsaro a Cucciago, e il Circolo Ricreativo Fino a segno in casa contro Cabiate. Bel colpo playoff anche per i Socco Angels che in volata e di misura hanno sbancato il campo del Btf Cantù. Nelle retrovie si segnalano le vittorie pesanti di Menaggio e Bar Pinocchio Como. Intanto già stasera si apre il 7° turno di ritorno con l’anticipo Cabiate-Alebbio.

I risultati del 6° turno di ritorno del girone H

Antoniana Como-Bar Pinocchio Como 46-56, Menaggio-Cadorago 60-57; domenica 8 Circolo Ricreativo Fino-Cabiate 58-47, Alebbio Como-Leopandrillo Cantù 32-76, Btf Cantù-Socco Fino 59-61, Cucciago’80-Figino 34-58.

La classifica aggiornata del girone H, DR4

Leopandrillo Cantù 32; Circolo Ricreativo Fino, Figino 26; Socco Angels Fino 22; Cabiate 18; Antoniana Como, Olimpia Cadorago 16; Bar Pinocchio Como 14; Btf Cantù 12; Menaggio 10; Pol. Cucciago’80 8; Alebbio Como 4.

Il cartellone del 7° turno di ritorno del girone H

Martedì 10 marzo ore 21.30 Cabiate-Alebbio, mercoledì 11 ore 21.30 Cadorago-Btf Cantù, Socco Fino-Cucciago, Leopandrillo Cantù-Menaggio, domenica 15 ore 20 Bar Pinocchio Como-Circolo Ricreativo Fino, ore 21.30 Figino-Antoniana.