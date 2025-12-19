DR4: il Leopandrillo Cantù doma anche l’Antoniana e brinda in vetta da solo

Il Leopandrillo Cantù brinda sotto l’albero di Natale da capolista solitario nel girone H del campionato di DR4, Divisione Regionale 4.

Cantù esulta in DR4

Questo l’esito del 10° turno che nella serata di ieri – giovedì 18 dicembre – ha giocato due gare molto interessanti aspettando il posticipo di domenica Alebbio-Btf Cantù. I leopandrilli hanno inanellato la nona vittoria stagionale superando in casa di slancio anche l’Antoniana e approfittando del passo falso del Figino ora guardano tutti d’alto. Da segnalare anche il colpo corsaro sul lago del Circolo Ricreativo Finese a Menaggio.

Il cartellone completo del 10° turno del girone H

Martedì 16 Cabiate-Cucciago 76-50, mercoledì 17 Cadorago-Bar Pinocchio 64-35, Socco-Figino 63-59, Giovedì 18 Leopandrillo Cantù-Antoniana 67-48, Menaggio-Circolo Ricreativo Fino 53-60; domenica 21 ore 18 Alebbio Como-Btf Cantù.

La classifica aggiornata del girone H, DR4

Leopandrillo Cantù 18; Figino 16; Socco Fino, Circolo Ricreativo Fino 14; Cabiate, Olimpia Cadorago 12; Antoniana 8; Bar Pinocchio Alebbio, Pol. Cucciago’80, Menaggio 6; Btf Cantù, Alebbio 1954 Como 2.