DR4: Leopandrillo Cantù vince il big match a Fino e certifica la fuga

Nuova zampata vincente del Leopandrillo Cantù in DR4, Divisione Regionale 4.

Che colpo in DR4

Ieri, martedì 17 febbraio, ha vinto il recupero sul campo del Circolo Ricreativo Finese e certifica la sua fuga al vertice nel girone H del campionato di Divisione Regionale 4. Ieri sera c’era attesa per il big match d’alta quota nel girone lariano che ieri ha vinto la nuova prova di forza della capolista che allunga così il suo vantaggio sulle seconde. E già stasera si apre il 5° turno di ritorno con due anticipi interessanti il derby Cadorago-Alebbio Como e Socco Angels-Menaggio.

Martedì 17 febbraio recupero Circolo Ricreativo Fino-Leopandrillo Cantù 45-52.

Il cartellone del 5° turno di ritorno del girone H

Mercoledì 18 Cadorago-Alebbio Como, Socco-Menaggio; giovedì 19 Antoniana-Circolo Ricr. Fino, domenica 22 ore 20 Bar Pinocchio Como-Cucciago, 21.30 Figino-Btf Cantù; giovedì 26 ore 21.5 Leopandrillo-Cabiate.

La classifica aggiornata del girone H, DR4

Leopandrillo Cantù 28; Circolo Ricreativo Fino, Figino 22; Cabiate, Socco Angels Fino 18; Antoniana Como 16; Olimpia Cadorago 14; Btf Cantù 12; Bar Pinocchio Como 10; Pol. Cucciago’80, Menaggio 8; Alebbio Como 4.