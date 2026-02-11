DR4: Leopandrillo travolge Socco e scappa, Cabiate stoppa Cadorago

Prove di forza e vittorie hanno scandito le partite del campionato di DR4, Divisione Regione 4.

Colpi in DR4

Il Leopandrillo Cantù vincendo ieri, martedì 10 febbraio, il recupero contro i Socco Angels – travolti per 101-62 – scappa via nel girone H del campionato di Divisione Regionale 4. Nuova prova di forza della squadra canturina che si conferma capolista solitaria e manda un messaggio forte e chiaro al girone come grande favorita per il slato di categoria. Sempre ieri sera si è aperto anche il 4° turno di ritorno con Cabiate che nell’anticipo ha superato in volata e di misura l’Olimpia Cadorago.

Il cartellone del 4° turno di ritorno del girone H

Martedì 10 recupero del 2° turno di ritorno Leopandrillo Cantù-Socco Fino 101-62; Martedì 10 Cabiate-Olimpia Cadorago 60-59, giovedì 12 ore 21,30 Menaggio-Figino, domenica 15 ore 20 Alebbio-Socco, ore 20.30 Btf-Bar Pinocchio, Cucciago-Antoniana, martedì 17 ore 21 Circolo Ricreativo Fino-Leopandrillo Cantù.

La classifica aggiornata del girone H

Leopandrillo Cantù 26; Circolo Ricreativo Fino 22; Figino 20; Cabiate 18; Socco Angels Fino16; Olimpia Cadorago, Antoniana Como 14; Btf Cantù , Bar Pinocchio Como 10; Pol. Cucciago’80, Menaggio 8; Alebbio Como 4.