DR4: Cabiate stoppa Cucciago, doppio derby con Cadorago e Fino

Si è già aperto ieri sera il 10° turno d'andata nel girone H lariano che oggi continua con due belle sfide

Si è già alzato il sipario sul 10° turno d’andata, ultimo del 2025, anche nel campionato di DR4, Divisione Regionale 4.

E’ tempo di doppio derby in DR4

Ieri, martedì 16 dicembre, in serata, ad aprire le danze nel girone H è stato il Cabiate che stoppando a domicilio il Cucciago’80 ha agganciato al quarto posto il Circolo Ricreativo Fino. Già stasera sono in cartellone altre due partite molto interessanti, due derby: a Cadorago un’Olimpia in gas ospita il Bar Pinocchio, mentre a Fino il Socco riceve la capolista Figino. Domani, giovedì 18, in serata scende in campo anche l’altra capolista: il Leopandrillo Cantù ospiterà l’Antoniana.

Il cartellone completo del 10° turno del girone H

Martedì 16 ore 21.30 Cabiate-Cucciago 76-50, mercoledì 17 21.30 Cadorago-Bar Pinocchio, Socco-Figino, Giovedì 18 21.15 Leopandrillo Cantù-Antoniana, 21.30 Menaggio-Circolo Ricreativo Fino; domenica 21 ore 18 Alebbio Como-Btf Cantù.

La classifica aggiornata del girone H, DR4

Leopandrillo Cantù, Figino 16; Socco Fino 14; Circolo Ricreativo Fino, Cabiate 12; Olimpia Cadorago 10; Antoniana 8; Bar Pinocchio Alebbio, Pol. Cucciago’80, Menaggio 6; Btf Cantù, Alebbio 1954 Como 2.