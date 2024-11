DR4: Inverigo inciampa a Sondrio, Cabiate ok e stasera derby

Si è già aperto martedì sera il 5° turno d’andata del campionato di DR4, Divisione Regionale 4, con un anticipo di marca lariana.

In DR4 apre Inverigo gli anticipi

Nel girone F Il Gigante Inverigo è sceso in campo in Valtellina dove però la squadra diretta da coach Marco Gatti ha dovuto incassare una sconfitta pesante per mano del Sondrio che l’ha anche agganciata a quota 4. Questo il commento del coach brianzolo: "Abbiamo disputato una brutta partita su entrambi i lati del campo. Siamo partiti male ma ancora peggio abbiamo fatto nel terzo quarto e questo ha decretato la nostra sconfitta in Valtellina. Insomma abbiamo meritato di perdere". Successo in volata invece per il Cabiate che di misura ha battuto in casa Osnago. Stasera invece nel girone G apre il cartellone il derby lariano Socco Fino-Alebbio Bianco.

Il cartellone del 5° turno del girone F, DR4

Martedì 19 Pol. Rovinata-Lierna 39-70, Sondrio-Inverigo 69-56, Cabiate-Osnago 82-81; venerdì 22 Rovagnate-Monticellese; domenica 24 Figino-Valmadrera.

La classifica aggiornata del girone F

Lierna 10; Osnago, Cabiate 6; Rovagnate, Monticellese, Inverigo, Valmadrera, Sondrio 4; Virtus Albese 2; Figino, Pol. Rovinata 0.

Il programma del 5° turno girone G

Mercoledì 20 Socco-Alebbio Bianco, giovedì 21 Cermenate-Guanzate, Senna-Alebbio; venerdì Basket 2000 Turate-Menaggio; domenica 24 ore 20 Cadorago-Antoniana.

La classifica aggiornata del girone G

Virtus Cermenate 10; Circolo Ricreativo Fino, OSG Guanzate, Socco Fino Mornasco 6; Basket 2000 Turate 4; Alebbio, Alebbio Bianco, Antoniana Como, Menaggio 2; Senna, Olimpia Cadorago 0.