DR4: Inverigo travolge la Rovinata e centra il successo

Si è aperto ieri sera il secondo turno del campionato di DR4, Divisione Regionale 4 e lo ha fatto nel migliore dei modi per i colori lariani.

In DR4 l’Inverigo è Gigante

Protagonista di uno degli anticipi serali nel girone F è stata la Corti Ass. Il Gigante Invergo che ha riscattato il ko dell’esordio, andando a sbancare il campo della Pol. Rovinata con un largo 25-59. Questo il commento dello staff tecnico di coach Marco Gatti a fine gara: "Abbiamo iniziato la partita in modo soft, sia in attacco che in difesa. Nei primi due quarti abbiamo subito rispettivamente 9 e 10 punti, lasciando agli avversari un totale di 19 punti nel primo tempo contro i nostri 25. In attacco, abbiamo mantenuto una buona costanza ma possiamo ancora migliorare. La svolta è arrivata all'inizio del terzo quarto quando abbiamo alzato l'intensità difensiva, il che ci ha permesso di chiudere la partita. Questa vittoria ci insegna che le partite si possono vincere anche con una difesa solida, anche quando l'attacco non gira come sperato. Dobbiamo però lavorare per essere più efficienti in attacco, far girare meglio la palla e trovare soluzioni migliori nella metà campo offensiva, per chiudere le partite prima e gestire il risultato con maggiore tranquillità". Sempre nel girone F oggi scende in campo la Virtus Albese di scena a Rovagnate mentre nel girone G c'è il derby brianzolo Socco-Virtus Cermenate.

Il cartellone del 2° turno del girone F

Martedì 29 ore 21 Polisportiva Rovinata Lecco-Inverigo 25-59, Sondrio-Osnago 57-62; mercoledì 30 ore 21.30 Ars Rovagnate-Albese, domenica 3 ore 19 Cabiate-Monticellese, lunedì 11/11 Centro Giovanile Valmadrera- Lierna.

Il cartellone del 2° turno del girone G

Mercoledì 30 ore 21.30 Socco-Cermenate, domenica 3 ore 20.30 Guanzate-Turate ore 21 Senna-Circolo Ricreativo Fino, Alebbio-Cadorago; lunedì 18 Antoniana-Menaggio.