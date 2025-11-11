DR4: l’Antoniana ha stoppato Cucciago, stasera l’anticipo Cabiate-Leopandrillo

Si è completato con il posticipo Antoniana Como-Pol. Cucciago il 4° turno del girone H del campionato di DR4, Divisione Regionale 4.

Antoniana a segno in DR4

Ieri, lunedì 10 novembre, i bianconeri lariani non hanno fatto sconti alla neopromossa brianzola e ha centrato il suo terzo successo stagionale mantenendosi nel gruppetto al secondo posto a quota 6 a due lunghezze dalla capolista solitaria Circolo Ricreativo Finese, unica imbattuta nel girone. Ma già stasera si apre il 5° turno con l’anticipo Cabiate-Leopandrillo con la squadra canturina che cerca riscatto dopo il primo stop subito proprio domenica scorsa in casa contro la capolista finese.

I risultati del 4° turno d’andata del girone H

Mercoledì 5 novembre ore 21.30 Socco-Alebbio Como 58-43, Olimpia Cadorago-Cabiate 55-52; domenica 9 Leopandrillo-Circolo Ricreativo Fino 66-72, Bar Pinocchio Como-BTF Cantù 55-52, ore Figino-Menaggio 70-58, lunedì 10 Antoniana-Pol. Cucciago’80 63-43.

La classifica

Circolo Ricreativo Fino 8; Leopandrillo Cantù, Figino, Socco Fino, Antoniana Como 6 ; Menaggio, Bar Pinocchio Alebbio 4; Cabiate, Pol. Cucciago’80, Btf Cantù, Olimpia Cadorago 2; Alebbio 1954 Como 0.

Il cartellone del 5° turno d’andata del girone H

Mercoledì 12 novembre ore 21.30 Cabiate-Leopandrillo Cantù; giovedì 13 ore 21.30 Menaggio-Socco: domenica 16 ore 18 Circolo Ricreativo Finese-Antoniana, ore 20 Alebbio Como-Olimpia Cadorago; ore 20.30 Btf Cantù-Figino, Pol. Cucciago-Bar Pinocchio Como.