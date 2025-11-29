DR4: Leopandrillo corsaro sul lago e Figino sbanca l’Antoniana, a segno le due capoliste 

Si è già aperto il 7° turno di andata del girone H del campionato di DR4, Divisione Regionale 4, e lo ha fatto con due colpi esterni davvero pesanti per la classifica.

Colpi in DR4

A segno infatti le due nuove capoliste brianzole. Il Leopandrillo Cantù corsaro sul lago dove ha sbancato d’autorità il campo del Menaggio. bene anche il Figino che ha vinto in casa dell’Antoniana Como. Domenica il turno si chiuderà con 4 posticipi tra cui due derby brianzoli a Cucciago e Vighizzolo.

Il cartellone del 7° turno del girone H

Giovedì 27 novembre Menaggio-Leopandrillo Cantù 55-81, Antoniana Como-Figino 45-64, domenica 30 ore 18 Circolo Ricreativo Finese-Bar Pinocchio, ore 20 Alebbio-Cabiate, Btf Cantù-Cadorago, Cucciago-Socco.

La classifica aggiornata del girone H

Leopandrillo Cantù, Figino 12; Socco Fino 10; Circolo Ricreativo Fino, Antoniana 8; Bar Pinocchio Alebbio 6; Menaggio, Pol. Cucciago’80, Cadorago, Cabiate 4; Btf Cantù, Alebbio 1954 Como 2.