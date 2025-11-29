Pallacanestro minors

DR4: Leopandrillo corsaro sul lago e Figino sbanca l’Antoniana, a segno le due capoliste 

Due colpi esterni pesanti per la classifica.

DR4: Leopandrillo corsaro sul lago e Figino sbanca l’Antoniana, a segno le due capoliste 

Cantù · 29/11/2025 alle 09:44

di

Si è già aperto il 7° turno di andata del girone H del campionato di DR4, Divisione Regionale 4,  e lo ha fatto con due colpi esterni davvero pesanti per la classifica.

Colpi in DR4

A segno infatti le due nuove capoliste brianzole. Il Leopandrillo Cantù corsaro sul lago dove ha sbancato d’autorità il campo del Menaggio. bene anche il Figino che ha vinto in casa dell’Antoniana Como. Domenica il turno si chiuderà con 4 posticipi tra cui due derby brianzoli a Cucciago e Vighizzolo.

Il cartellone del 7° turno del girone H

Giovedì 27 novembre Menaggio-Leopandrillo Cantù 55-81, Antoniana Como-Figino 45-64, domenica 30 ore 18 Circolo Ricreativo Finese-Bar Pinocchio, ore 20 Alebbio-Cabiate, Btf Cantù-Cadorago, Cucciago-Socco.

La classifica aggiornata del girone H

Leopandrillo Cantù, Figino 12; Socco Fino 10; Circolo Ricreativo Fino, Antoniana 8; Bar Pinocchio Alebbio 6; Menaggio, Pol. Cucciago’80, Cadorago, Cabiate 4; Btf Cantù, Alebbio 1954 Como 2.

Btf Cantù ko all'esordio in DR4
Btf Cantù torna in campo domenica 30 per il derby con Cadorago in DR4
Tu cosa ne pensi?