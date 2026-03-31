DR4: Leopandrillo vince il derby con Cucciago, Figino fa suo il big match per il 2° posto

I posticipi domenicali hanno regalato risultati importanti al vertice del girone H.

Domenica importante nel girone H del campionato di DR4, Divisione Regionale 4, soprattutto al vertice.

DR4 da colpaccio

Domenica 29 marzo, la capolista Leopandrillo Cantù ha inanellato l’ennesima vittoria dominando il derby con Cucciago mentre l’atteso big match per il 2° posto ha visto il successo casalingo del Figino contro il Circolo Ricreativo Finese. Nell’altro posticipo domenicale colpo corsaro del Menaggio contro l’Alebbio. Stasera il turno prepasquale si chiuderà con Cabiate-Btf Cantù. Poi il campionato si fermerà per le festività e tornerà in campo il 9 aprile.

Il programma del 9°turno di ritorno girone H

Mercoledì 25 ore 21.30 Cadorago-Antoniana Como 55-34, Socco Angels Fino-Bar Pinocchio Como 70-46, domenica 29 ore 18 Leopandrillo-Cucciago 92-36, Alebbio-Menaggio 37-51, Figino-Circolo Ricreativo Finese 65-56, martedì 31 ore 21.30 Cabiate-Btf Cantù.

La classifica aggiornata del girone H, DR4

Leopandrillo Cantù 36; Figino 32; Circolo Ricreativo Fino 30; Socco Angels Fino 28; Olimpia Cadorago 22; Cabiate 20; Antoniana Como 16; Menaggio, Bar Pinocchio Como 14; Btf Cantù 12; Pol. Cucciago’80 8; Alebbio Como 4.