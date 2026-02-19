DR4: fattore campo rispettato da Cadorago e Socco Angels

Ieri sera due gare hanno aperto il 5° turno di ritorno del girone H lariano.

Si è alzato il sipario sul 5° turno di ritorno del girone H del campionato di DR4, Divisione Regionale 4, con due anticipi che hanno regalato vittorie casalinghe.

DR4, che sfide

Ieri sera a segno l’Olimpia Cadorago che è tornata al successo imponendosi nel derby contro l’Alebbio Como che le permette di agganciare quota 16 punti. Fattore campo rispettato anche dai Socco Angels Fino che a domicilio non hanno fatto sconti al Menaggio e si confermano così quarta forza del girone lariano. Oggi il cartellone continua con un interessante Antoniana Como-Circolo Ricreativo Fino.

Il cartellone del 5° turno di ritorno del girone H

Mercoledì 18 Cadorago-Alebbio Como 58-35, Socco-Menaggio 74-34; giovedì 19 Antoniana-Circolo Ricr. Fino, domenica 22 ore 20 Bar Pinocchio Como-Cucciago, 21.30 Figino-Btf Cantù; giovedì 26 ore 21.5 Leopandrillo-Cabiate.

La classifica aggiornata del girone H, DR4

Leopandrillo Cantù 28; Circolo Ricreativo Fino, Figino 22; Socco Angels Fino 20; Cabiate 18; Antoniana Como, Olimpia Cadorago 16; Btf Cantù 12; Bar Pinocchio Como 10; Pol. Cucciago’80, Menaggio 8; Alebbio Como 4.