DR4: Menaggio stoppa Cadorago e Bar Pinocchio vince il derby

Con due anticipi si è aperto il 6° turno di ritorno del girone H lariano del campionato di DR4, Divisione Regionale 4.

Anticipi in DR4

Sul lago il Menaggio, ieri sera è tornato a vincere domando il Cadorago mentre il derby cittadino ha visto il successo corsaro del Bar Pinocchio a spese dall’Antoniana Como. Ora l’attenzione si sposta sui posticipi domenicali dove spiccano i derby brianzoli a Vighizzolo, Fino e Cucciago mentre la capolista Leopandrillo Cantù renderà visita all’Alebbio Como.

Il cartellone del 6° turno di ritorno del girone H

Giovedì 5 marzo Antoniana Como-Bar Pinocchio Como 46-56, Menaggio-Cadorago 60-57; domenica 8 alle 18 Circolo Ricreativo Fino-Cabiate, alle 20 Alebbio Como-Leopandrllo Cantù, alle 20.30 Btf Cantù-Socco Fino, alle 20.30 Cucciago’80-Figino.

La classifica aggiornata del girone H, DR4

Leopandrillo Cantù 30; Circolo Ricreativo Fino, Figino 24; Socco Angels Fino 20; Cabiate 18; Antoniana Como, Olimpia Cadorago 16; Bar Pinocchio Como 14; Btf Cantù 12; Menaggio 10; Pol. Cucciago’80 8; Alebbio Como 4.