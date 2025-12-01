DR4: cade il Socco, colpi corsari di Cadorago e Cabiate

Si è completato con ben quattro posticipi il 7° turno d’andata del campionato di DR4, Divisione Regionale 4, che ha regalato risultati interessanti nel girone H lariano.

Posticipi in DR4

Colpo grosso del Cucciago’80 capace di fermare il Socco Fino che perde così la vetta ora condivisa in coabitazione dal Leopandrillo Cantù e dal Figino. Socco agganciato a quota 10 dai cugini del Circolo Ricreativo Finese che ha battuto il Bar Pinocchio. Da segnalare anche il doppio colpo esterno messo a segno dal Cabiate contro l’Alebbio Como e dall’Olimpia Cadorago a Vighizzolo contro il Btf Cantù. E già domani sera si torna in campo con i primi anticipi dell’8° turno.

I risultati del 7° turno del girone H

Giovedì 27 novembre Menaggio-Leopandrillo Cantù 55-81, Antoniana Como-Figino 45-64, domenica 30 ore 18 Circolo Ricreativo Finese-Bar Pinocchio 82-46, ore 20 Alebbio-Cabiate 31-81, Btf Cantù-Cadorago 50-74, Cucciago-Socco 68-59.

La classifica aggiornata del girone H

Leopandrillo Cantù, Figino 12; Socco Fino, Circolo Ricreativo Fino 10; Antoniana 8; Bar Pinocchio Alebbio, Pol. Cucciago’80, Cadorago, Cabiate 6; Menaggio 4; Btf Cantù, Alebbio 1954 Como 2.

Il cartellone dell’8° turno del girone H

Martedì 2 dicembre ore 21 Alebbio 1954 Como-Circolo Ricreativo Fino, 21.30 Cabiate-Menaggio; mercoledì 3 ore 21.30 Socco-Antoniana, Cadorago-Cucciago; venerdì 5 ore 21.30 Leopandrillo-Btf Cantù; mercoledì 10 ore 21.15 Figino-Bar Pinocchio Como.