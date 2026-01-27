DR4: nel “monday night” l’Antoniana vince il derby cittadino con l’Alebbio

Ieri sera nel girone H del campionato di DR4, Divisione Regionale 4, è andato in scena sul parquet di Casnate un interessante “monday night”.

DR4 in campo per il derby cittadino

Sotto i riflettori il derby cittadino tra Antoniana Como e Alebbio Como. La gara è stata condotta e vinta con merito dai padroni di casa bianconeri che si sono imposti per 52-33 sui cugini biancoblù he restano così ancora all’ultimo posto solitario in classifica. Posticipato invece a domenica 1 febbraio l’atteso big match al vertice tra le prime due della classe Figino-Leopandrillo Cantù. Stasera intanto inizia il 2° turno di ritorno con l’anticipo Cabiate-Figino,

Il cartellone del 1° turno di ritorno del girone H

Mercoledì 21/1 Socco-Cadorago 49-52, domenica 25 ore 18 Circolo Ric. Fino-Btf Cantù 67-57, Bar Pinocchio-Cabiate 49-43, ore 20.30 Cucciago’80-Menaggio 74-63, lunedì 26 Antoniana-Alebbio 52-33. domenica 1 febbraio ore 20 Figino-Leopandrillo Cantù.

La classifica aggiornata girone H

Leopandrillo 20; Figino, Circolo Ric. Fino 18; Socco Angels Fino 16; Cadorago 14; Cabiate 12; Antoniana 10; Bar Pinocchio Como, Cucciago’80 8; Menaggio, Btf Cantù 6; Alebbio Como 4.

Il cartellone del 2° turno di ritorno del girone H

Martedì 27/1 ore 21.30 Cabiate-Figino, mercoledì 28 ore 21.30 Cadorago-Circolo Ricr. Fino, giovedì 29 ore 21.30 Menaggio-Antoniana, domenica 1/2 ore 20 Alebbio-Bar Pinocchio, ore 20.30 Btf Cantù-Cucciago’80, martedì 10 ore 21.15 Leopandrillo-Socco.