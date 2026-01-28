DR4: nell’anticipo Cabiate stoppa Figino, stasera Cadorago-Fino

Si è aperto subito con un colpaccio il 2° turno di ritorno del girone H lariano del campionato di DR4, Divisione Regionale 4.
DR4 in campo anche oggi
Ieri sera, martedì 27 gennaio, il Cabiate è riuscito a stoppare la seconda forza del girone il Figino battuto sul filo di lana per 51-49. Questa sera il cartellone continua con un derby molto interessante tra due squadre in salute Olimpia Cadorago-Circolo Ricreativo Fino.
Il cartellone del 2° turno di ritorno del girone H
Martedì 27/1 ore 21.30 Cabiate-Figino 51-49, mercoledì 28 ore 21.30 Cadorago-Circolo Ricr. Fino, giovedì 29 ore 21.30 Menaggio-Antoniana, domenica 1/2 ore 20 Alebbio-Bar Pinocchio, ore 20.30 Btf Cantù-Cucciago’80, martedì 10 ore 21.15 Leopandrillo-Socco.
Recupero del 1° turno di ritorno: domenica 1 febbraio ore 20 Figino-Leopandrillo Cantù.
La classifica aggiornata girone H, DR4
Leopandrillo 20; Figino, Circolo Ric. Fino 18; Socco Angels Fino 16; Cadorago, Cabiate 14; Antoniana 10; Bar Pinocchio Como, Cucciago’80 8; Menaggio, Btf Cantù 6; Alebbio Como 4.