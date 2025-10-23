Pallacanestro minors

DR4: nell’anticipo il Leopandrillo Cantù sbanca Fino, stasera Antoniana-Menaggio

Ieri sera si è aperto il 2° turno del girone lariano con un fragoroso colpo esterno

DR4: nell’anticipo il Leopandrillo Cantù sbanca Fino, stasera Antoniana-Menaggio

Cantù · 23/10/2025 alle 12:29

Una zampata del Leopandrillo Cantù ha aperto ieri sera il 2° turno d’andata del girone H del campionato di DR4, Divisione Regionale 4.

Si gioca in DR4

La squadra canturina nel primo anticipo è andata a sbancare il mai facile campo del Socco Fino Mornasco per 41-64 centrando cos il suo secondo successo consecutivo. Stasera il cartellone propone un interessante Antoniana-Menaggio per poi dare appuntamento ai tre derby domenicali e chiudersi  martedì con il posticipo  Circolo Ricreativo Finese-Olimpia Cadorago.

Il programma del 2° turno d’andata del girone H

Mercoledì 22 ottobre ore 21.30 Socco-Leopandrillo 41-64, giovedì 23 ore 21.30 Antoniana-Menaggio, domenica 26 ore 20  Bar Pinocchio Alebbio Como- Alebbio 1954 Como, ore 20.30 Cucciago’80-Btf Cantù, 21.30 Figino-Pallacanestro Cabiate, martedì 28 ore 21 Circolo Ricreativo Finese-Olimpia Cadorago.

La classifica aggiornata del girone H, DR4

Leopandrillo Cantù 4; Circolo Ricreativo Fino, Antoniana Como, Menaggio, Cabiate, Socco Fino 2; Figino, Cadorago, Btf Cantù, Pol. Cucciago’80, Alebbio 1954 Como, Bar Pinocchio Alebbio 0.

Marco Gandola coach Menaggio DR4
Marco Gandola coach del Menaggio in campo oggi in DR4
Tu cosa ne pensi?