DR4: nell’anticipo il Leopandrillo Cantù sbanca Fino, stasera Antoniana-Menaggio

Una zampata del Leopandrillo Cantù ha aperto ieri sera il 2° turno d’andata del girone H del campionato di DR4, Divisione Regionale 4.
Si gioca in DR4
La squadra canturina nel primo anticipo è andata a sbancare il mai facile campo del Socco Fino Mornasco per 41-64 centrando cos il suo secondo successo consecutivo. Stasera il cartellone propone un interessante Antoniana-Menaggio per poi dare appuntamento ai tre derby domenicali e chiudersi martedì con il posticipo Circolo Ricreativo Finese-Olimpia Cadorago.
Il programma del 2° turno d’andata del girone H
Mercoledì 22 ottobre ore 21.30 Socco-Leopandrillo 41-64, giovedì 23 ore 21.30 Antoniana-Menaggio, domenica 26 ore 20 Bar Pinocchio Alebbio Como- Alebbio 1954 Como, ore 20.30 Cucciago’80-Btf Cantù, 21.30 Figino-Pallacanestro Cabiate, martedì 28 ore 21 Circolo Ricreativo Finese-Olimpia Cadorago.
La classifica aggiornata del girone H, DR4
Leopandrillo Cantù 4; Circolo Ricreativo Fino, Antoniana Como, Menaggio, Cabiate, Socco Fino 2; Figino, Cadorago, Btf Cantù, Pol. Cucciago’80, Alebbio 1954 Como, Bar Pinocchio Alebbio 0.