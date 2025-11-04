Posticipi vincenti per tre squadre brianzole, centro per il Btf Cantù 

Tre successi di marca brianzola hanno chiuso il 3° turno del girone H lariano di DR4, Divisione Regionale 4.
Postici dolci in DR4
Ecco i risultati dei posticipi di domenica 2 novembre. Il Circolo Ricreativo Fino si conferma in vetta da imbattuto travolgendo a domicilio il Cucciago’80. Colpo grosso del Figino che sbanca il campo dell’Alebbio Como, mentre primo centro stagionale per il Btf Cantù che si è sbloccato contro l’Antoniana Como. Già mercoledì sera, 5 novembre, si torna in campo per aprire il 4° turno con l’anticipo Socco-Alebbio Como e Cadorago-Cabiate.
I risultati del 3° turno d’andata, girone H
Mercoledì 29 Cabiate-Socco 63-67; giovedì 30 Leopandrillo Cantù-Olimpia Cadorago 88-34, ore 21.30 Menaggio-Bar Pinocchio Como 67-58; domenica 2 ore 18 Circolo Ricreativo Finese-Pol Cucciago 75-29, Alebbio Como-Figino 55-67, Btf Cantù-Antoniana Como 53-46.
La classifica
Leopandrillo Cantù, Circolo Ricreativo Fino 6 ; Antoniana Como, Socco Fino, Menaggio, Figino 4; Cabiate, Pol. Cucciago’80, Bar Pinocchio Alebbio, Btf Cantù, 2; Cadorago, Alebbio 1954 Como 0.
Il cartellone del 4° turno d’andata del girone H
Mercoledì 5 novembre ore 21.30 Socco-Alebbio Como e Cadorago-Cabiate; domenica 9 ore 18 Leopandrillo-Circolo Ricreativo Fino, ore 20 Bar Pinocchio Como-BTF Cantù, ore 21.30 Figino-Menaggio, lunedì 10 ore 21.30 Antoniana-Pol. Cucciago’80.