DR4: posticipi tellurici, ben cinque squadre al comando nel girone H lariano

Domenica si è chiuso il 5° turno del girone H lariano con risultati importanti.

Como · 17/11/2025 alle 16:24

Domenica di fuochi d’artificio nel girone H lariano del campionato di DR4, Divisione Regionale 4.

Che girone in DR4

Il colpo della giornata lo hanno messo a segno i giovani dell’Antoniana Como/Erba che sono andati a sbancare il campo della capolista Circolo Ricreativo Finese al primo stop stagionale. Ma al primo posto ora ci sono ben cinque squadre visto che al plotoncino di testa si è aggiunto anche il Figino che ieri ha vinto in trsferta il derby brianzolo sul campo del Btf Cantù. Successi casalinghi invece per l’Alebbio Como e il Pol Cucciago ’80. Già domenica si apre il nuovo turno con l’anticipo Cabiate-Circolo Ricreativo Finese.

I risultati del 5° turno d’andata del girone H

Martedì 11 novembre Cabiate-Leopandrillo Cantù 43-73; giovedì 13 ore 21.30 Menaggio-Socco Angels Fino 60-63: domenica 16 Circolo Ricreativo Finese-Antoniana 44-53, Alebbio Como-Olimpia Cadorago 57-49;  Btf Cantù-Figino 45-73, Pol. Cucciago-Bar Pinocchio Como 60-47.

La classifica del girone H

Circolo Ricreativo Fino, Leopandrillo Cantù, Socco Fino, Figino, Antoniana Como 8; Menaggio, Bar Pinocchio Alebbio, Pol. Cucciago’80 4;  Cabiate, Btf Cantù, Olimpia Cadorago, Alebbio 1954 Como  0.

Il cartellone del 6° turno d’andata del girone H

Martedì 18 novembre ore 21.30 Cabiate-Circolo Ricreativo Finese, mercoledì 19 ore 21.30 Socco-BTF’92 Cantù,  Leopandrillo-Alebbio Como, Cadorago-Menaggio; domenica 23 ore 20 Bar Pinocchio Como-Antoniana Como, 21.30 Figino-Pol.Cucciago’80.

