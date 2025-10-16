Pallacanestro minors

DR4: primo colpo corsaro del Socco Fino che sbanca Cadorago, oggi si gioca a Menaggio

Il secondo anticipo del girone lariano ieri ha regalato una vittoria esterna.

Cadorago · 16/10/2025 alle 14:05

Nel secondo anticipo del 1° turno d’andata del girone H di DR4, Divisione Regionale 4, è arrivato il primo colpo corsaro stagionale.

Vince Socco Fino in DR4

Lo ha messo a segno ieri sera il Socco Fino che è andato sbancare per 49-59 il campo dell’Olimpia Cadorago che gioca con la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca Onlus. Stasera il cartellone del girone prosegue con una sfida inedita sul Lago: Pol. Menaggio-Pol. Cucciago’80. Il turno poi si completrà con i posticipi domenicali.

Il programma del 1° turno d’andata del girone H

Martedì 14 Cabiate-Bar Pinocchio Alebbio Como 67-44; mercoledì 15 ore 19 Olimpia Cadorago-Socco Fino 49-59, giovedì 16 21.30 Menaggio-Pol Cucciago’80; domenica 19 ore 20.30 Btf Cantù-Circolo Ricreativo Finese, ore 19.30 Alebbio 1954 Como-Antoniana Como, ore 18 Leopandrillo Cantù-Figino.

