DR4: Leopandrillo Cantù sbanca Cadorago e tenta la fuga

Nuova prova di forza del Leopandrillo Cantù che sbancando Cadorago ha allungato in classifica il suo vantaggio sulle prime inseguitrici nel girone H di DR4, Divisione Regionale 4.
Colpo del Leopandrillo in DR4
La squadra brianzola nella serata di ieri, mercoledì 4 febbraio, ha stravinto sul campo dell’Olimpia con tanto di centello per un roboante 46-104 che la conferma capolista solitaria. I leopandrilli hanno lanciato un chiaro messaggio al campionato in attesa anche del recupero di martedì 10 contro il Socco. Intanto stasera, 5 febbraio, il 3° turno di ritorno continua con Antoniana Como-Btf Cantù.
Il cartellone del 3° turno di ritorno del girone H
Martedì 3 Socco Angels Fino-Cabiate 49-56, mercoledì 4 ore 21.30 Cadorago-Leopandrillo Cantù 46-104, giovedì 5 ore 21.30 Antoniana-Btf Cantù, domenica 8 ore 20 Bar Pinocchio Como-Menaggio, ore 20.30 Cucciago-Circolo Ricreativo Finese, ore 21.30 Figino-Alebbio.
Martedì 10 ore 21.15 recupero Leopandrillo-Socco.
La classifica aggiornata del girone H, DR4
Leopandrillo Cantù 24; Circolo Ricreativo Fino 20; Figino 18; Socco Angels Fino, Cabiate 16; Olimpia Cadorago 14; Antoniana Como 12; Bar Pinocchio Como 10; Pol. Cucciago’80, Btf Cantù 8; Menaggio, 6; Alebbio Como 4.