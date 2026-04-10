DR4: prova di forza, Leopandrillo Cantù stoppa l’Antoniana

Dopo la pausa per le festività di Pasqua è ripartito il campionato di DR4, Divisione Regionale 4.
Leopandrillo avanti tutta in DR4
Il girone H è ripartito nel segno della capolista Leopandrillo Cantù. Nella serata di ieri, giovedì 9 aprile, nell’anticipo dell’11° turno di ritorno, penultimo di regular season, la prima della classe brianzola è andata a vincere anche sul campo dell’Antoniana Como imponendosi per 34-64 con un nuova prova di forza imperiosa. Ora l’attenzione del girone lariano si sposta su resto del cartellone che andrà in scena interamente nella giornata di domenica in cui spiccherà lo scontro diretto Figino-Socco Angels Fino.
Programma del 10°turno penultimo di ritorno girone H
Giovedì 9 aprile ore 21.30 Antoniana-Leopandrillo Cantù 34-64, domenica 12 ore 18 Circolo Ricreativo Fino-Menaggio, ore 20 Bar Pinocchio Como-Olimpia Cadorago, 20.30 Btf Cantù-Alebbio, Cucciago’80-Cabiate, 21.30 Figino-Socco Fino.
La classifica aggiornata del girone H, DR4
Leopandrillo Cantù 38; Figino 32; Circolo Ricreativo Fino 30; Socco Angels Fino 28; Olimpia Cadorago, Cabiate 22; Antoniana Como 16; Menaggio, Bar Pinocchio Como 14; Btf Cantù 12; Pol. Cucciago’80 8; Alebbio Como 4.