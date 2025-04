DR4: ritorno di fuoco Guanzate-Menaggio, vale la prima semifinalista

E’ tempo di scendere in campo per un ritorno che vale la pena osservare in DR4.

Scontro aperto in DR4

Nel campionato di Divisione Regionale4 si è chiuso il giro della gare d'andata dei quarti di finale dei playoff che nel tabellone G hanno visto i successi esterni di Virtus Cermenate e Basket 2000 Turate, mentre in casa hanno vinto sia il Socco nel derby di Fino Mornasco e il Menaggio che ha domato il Guanzate. E già questa sera, martedì 29 aprile, si aprono i ritorni proprio con la sfida Guanzate-Menaggio che si annuncia molto aperta.

I quarti di finale playoff risultati gara 1, DR4

Antoniana Como-Virtus Cermenate 63-71, Alebbio Como-Turate 58-79, Menaggio-Guanzate 69-66, Socco-Circolo Ricreativo Fino Mornasco 63-54.

Programma delle gare 2 dei playoff tabellone G

Martedì 29 ore 21.15 Guanzate-Menaggio, venerdì 2 maggio ore 21.15 Turate-Alebbio Como, domenica 4 ore 17 Virtus Cermenate-Antoniana Como; lunedì 5 ore 21 Circolo Ricreativo Fino-Socco.