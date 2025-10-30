DR4: Socco sbanca Cabiate, stasera si gioca a Menaggio e Cantù

Il 3° turno del girone lariano si è aperto con un colpo e oggi propone due sfide interessanti.

Il 3° turno del girone H lariano del campionato di DR4, Divisione Regionale 4 si è aperto con un importante colpo esterno.

Colpaccio in DR4

A fare il colpaccio è stato il Socco Fino Mornasco che ieri, mercoledì 29 ottobre, è andato a sbancare il campo del Cabiate in volata per 63-67. Oggi, giovedì 30 ottobre, il cartellone prosegue con altre due gare molto interessanti: il Leopandrillo Cantù ospita il Cadorago per confermare imbattibilità e primato mentre sul lago il Menaggio di coach Marco Gandola riceve il Bar Pinocchio Como per ritrovare il successo dopo il ko di settimana scorsa.

Il cartellone del 3° turno d’andata del girone H

Mercoledì 29 Cabiate-Socco 63-67; giovedì 30 ore 21.15 Leopandrillo Cantù-Olimpia Cadorago, ore 21.30Menaggio-Bar Pinocchio Como; domenica 2 ore 18 Circolo Ricreativo Finese-Pol Cucciago’80, ore 20 Alebbio Como-Figino.

La classifica aggiornata del girone H

Leopandrillo Cantù, Antoniana Como, Circolo Ricreativo Fino, Socco Fino 4; Menaggio, Cabiate, Pol. Cucciago’80, Figino, Bar Pinocchio Alebbio 2; Cadorago, Btf Cantù, Alebbio 1954 Como 0.