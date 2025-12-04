DR4: successi casalinghi per Socco Angels e Cadorago

Due le sfide in programma per l’8° turno d’andata del girone H lariano di DR4, Divisione Regionale 4.
Match importanti in DR4
ieri, mercoledì 3 dicembre, entrambe le gare hanno regalato esiti importanti per la classifica. Gli Angels del Socco Fino battendo in casa l’Antoniana hanno agganciato il treno in vetta al girone a quota 12 punti. Successo a domicilio anche per l’Olimpia Cadorago che si conferma in grande salute stoppando il Cucciago. Domani fari puntati sul derby Leopandrillo Cantù-Btf Cantù.
Il cartellone dell’8° turno del girone H
Martedì 2 dicembre Alebbio 1954 Como-Circolo Ricreativo Fino 35-74, Pall. Cabiate-Menaggio 61-47; mercoledì 3 ore 21.30 Socco-Antoniana Como 74-53, Cadorago-Cucciago 69-51; venerdì 5 ore 21.30 Leopandrillo-Btf Cantù; mercoledì 10 ore 21.15 Figino-Bar Pinocchio Como.
La classifica aggiornata del girone H, DR4
Leopandrillo Cantù, Figino, Circolo Ricreativo Fino, Socco Fino 12; Cadorago, Antoniana, Cabiate 8; Bar Pinocchio Alebbio, Pol. Cucciago’80 6; Menaggio 4; Btf Cantù, Alebbio 1954 Como 2.