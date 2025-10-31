DR4: zampata vincente del Leopandrillo che scatta in testa, a segno anche il Menaggio

Il 3° turno del girone H del campionato di DR4, Divisione Regionale 4, ha giocato ieri sera due anticipi importanti per la classifica.

Che anticipi in DR4

Copertina meritata per il Leopandrillo Cantù che travolge in casa il fanalino Cadorago e vola momentaneamente in vetta da solo. Sul lago è tornato al successo il Menaggio di coach Marco Gandola che riscatta l’ultima sconfitta e doma l’Alebbio. Ora l’attenzione si sposta sui tre posticipi domenicali con tre derby tutti molto aperti.

Il cartellone del 3° turno d’andata del girone H

Mercoledì 29 Cabiate-Socco 63-67; giovedì 30 Leopandrillo Cantù-Olimpia Cadorago 88-34, ore 21.30 Menaggio-Bar Pinocchio Como 67-58; domenica 2 ore 18 Circolo Ricreativo Finese-Pol Cucciago’80, ore 20 Alebbio Como-Figino, Bore 20.30tf Cantù-Antoniana.

La classifica aggiornata del girone H

Leopandrillo Cantù 10; Antoniana Como, Circolo Ricreativo Fino, Socco Fino, Menaggio 4; Cabiate, Pol. Cucciago’80, Figino, Bar Pinocchio Alebbio 2; Cadorago, Btf Cantù, Alebbio 1954 Como 0.