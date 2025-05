Due coppe a Inverigo: RSA e Ravens si confermano campioni Uisp e CSI

Festa doppia in casa del Gigante Inverigo che brinda con un due coppe nuove messe in bacheca nel week-end scorso.

Due coppe a Inverigo

Merito della squadra femminile griffata RSA, che si è confermata per il secondo anno di fila campione regionale Uisp e anche del team maschile dei Ravens che ha vinto il suo terzo titolo provinciale di fila nella categoria Open. Per quanto riguarda le ragazze si tratta, come detto, di un meritato bis vincete ottenuto, al temine di cammino perfetto, superando in finalissima la Peacox Milano (51-41) per la gioia di coach Tiziano Gualtieri: “Abbiamo chiuso nel migliore dei modi il campionato regionale, centrando l'obiettivo che ci eravamo prefissati: bissare il titolo lombardo. Merito delle ragazze che sono state fantastiche e con la solita tenacia e determinazione hanno portato a casa la finale contro Peacox. Adesso cercheremo di prepararci al meglio per la scalata al secondo titolo tricolore alle finali nazionali di Rimini che giocheremo dal 20 al 22 giugno. Ovviamente l’asticella si alzerà, ma le giocatrici sono pronte a misurarsi con le migliori squadre delle altre regioni e a fare ancora una volta il meglio possibile".

Domenica scorsa la festa in casa Inverigo è stata completata dai Ravens che sul campo di casa hanno potuto calare il loro tris conquistando per la terza volta consecutiva il titolo provinciale Open Senior battendo in finale i Roosters Molteno per la gioia di coach Nicola Fumagalli: “Giocare in casa ha aumentato la nostra autostima, non potevamo fallire davanti al nostro pubblico in un palazzetto strapieno finalmente. Vincere è sempre bello, confermarsi e farlo per tre volte di fila è molto complicato: i ragazzi hanno fatto un’impresa storica a livello provinciale. Sette finali negli ultimi 9 anni, sei vittorie e un secondo posto. Adesso ci attendono i campionati regionali per replicare uno storico tris anche a livello lombardo".

Da segnalare la festa doppia di coppia che vede protagonisti i capitani delle due squadre di Inverigo: Stefania Mandonico capitana della RSA femminile e Marco Corbetta capitano di Ravens, compagni nella vita. Per loro un doppio brindisi speciale "in famiglia" con le coppe appena vinte sul campo.