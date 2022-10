Domenica 16 ottobre si è corsa a Bellano, in provincia di Lecco, la decima edizione del Campionato nazionale CSI di corsa su strada, manifestazione con il patronato e il contributo di Regione Lombardia oltre al patrocinio della Provincia di Lecco ed alla partnership del Comune di Bellano, con il sindaco Antonio Rusconi presente a dare simbolicamente il via alle gare.

Due ori comaschi ai Nazionali di corsa su strada: a Bellano festeggiano Ragni e De Bernardi

Una giornata calda e soleggiata, la brezza del lago di Como ed un'atmosfera magica hanno incorniciato una domenica ricca di emozioni e di grande partecipazione sportiva, a cominciare dagli oltre 750 atleti finalisti, per finire con la comunità locale molto presente.

Dopo l’ingresso scenografico delle bandiere delle regioni arrivate a riva sulle tipiche "Lucie", spazio ai saluti istituzionali, alla sfilata delle regioni presenti alla manifestazione e all'inno nazionale che hanno fatto da apripista alle gare su un percorso veloce e tutto da spingere con partenza ed arrivo sul lungolago di Bellano.

20 i neocampioni Csi eletti nel corso della giornata di gare, tra i quali due comaschi dell’Atletica Alto Lario: Martina Ragni laureatasi campionessa nazionale per la categoria Esordienti e Massimiliano De Bernardi che si porta a casa il titolo nazionale per la categoria Amatori A.

Prestazioni da incorniciare anche per Mattia Basso dell'ASD Lieto Colle che sale sul secondo gradino del podio per la categoria Esordienti e per la compagna di squadra Francesca Burgassi, argento e vicecampionessa nazionale nella categoria Ragazze. Ottimo tempo anche per Marco Barbieri in forza all'Atletica Alto Lario che nella categoria Amatori A si aggiudica la medaglia di bronzo.

A livello societario nelle classifiche combinate tra graduatorie giovanile e assoluti è la corazzata trentina della 5 Stelle Seregnano a bissare il successo dello scorso anno, precedendo i valtellinesi del GS CSI Morbegno ed i lecchesi del CS Cortenova; i lariani dell’Atletica Alto Lario festeggiano un ottimo sesto posto.