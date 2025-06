Due talenti del PGC Cantù convocati con l'Italia U16 

Continuano a piovere belle notizie sul Progetto Giovani Cantù. Dopo il recentissimo argento conquistato alle finali nazionali dalla squadra Under17, due cestisti canturini sono stati convocati per il raduno che la nazionale Italiana Under16 svolgerà da Bassano del Grappa dal 10 luglio in preparazione dei Campionati Europei di categoria, in programma a Tbilisi (Georgia) dall’8 al 16 agosto 2025. Nella lista dei 18 convocati diramata dal CT Giuseppe Mangone figurano infatti anche i due talenti classe 2009 del PGC il lungo Federico Bagordo e il play maker Simone Ventura.

L'esperienza

Nel corso del raduno gli azzurrini giocheranno ben 5 amichevoli: il 18 e 19 luglio doppia sfida alla Germania, mentre dal 25 al 27 luglio il Torneo Internazionale con Cechia, Finlandia e Grecia. Dal 28 al 30 luglio riposo. La Nazionale Under 16 si ritroverà poi il 31 luglio al CPO dell’Acqua Acetosa di Roma. Il 4 agosto la partenza per la Georgia. Al FIBA U16 EuroBasket di Tbilisi l’Italia è inserita nel Gruppo D, e giocherà contro Romania l'8 agosto, Lettonia il 9 agosto e Grecia il 10 agosto

I 18 azzurrini convocati

Alba Alessandro 2009 C Aquila Basket Trento

Bagordo Federico 2009 C Pallacanestro Cantu'

Baldasseroni Guglielmo 2009 G Pall. Reggiana

Bonomi David Jack 2009 G Oneteam Basket Forli'

Chouenkam Andrea 2009 A Pall. Trieste 2004

Cipriano Michele 2009 C Dinamo Basket 2000

Leonardi Riccardo 2009 G Victoria Libertas Pall

Lojacono Paolo 2009 C Reyer Venezia Mestre

Machetti Mario 2009 PM Aquila Basket Trento

Milazzo Marco 2009 G Virtus Pall. Bologna

Nicolodi Leonardo 2009 G Pall. Olimpia Milano

Papale Filippo 2009 PM CAB Stamura Basket Ancona

Ronci Nicolo' 2009 G Basket Santarcangelo

Ruggeri Mattia 2009 A Basket Santarcangelo

Santini Lapo 2009 A Junior Basket Trento

Ventura Simone 2009 PM Pallacanestro Cantu'

Vogogna Jacopo 2009 PM Pall. Olimpia Milano

Zotti Pavlovic Lorenzo 2009 PM Oneteam Basket Forli'