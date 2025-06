Due tappe del Circuito italiano Bmx sulla pista in Pineta

Sabato 7 e domenica 8 giugno il Bmx Stadium di via don Sterlocchi ospiterà le tappe 7 e 8 del Circuito italiano Bmx 2025, organizzate dalla Bmx Ciclistica Olgiatese con il contributo di Regione Lombardia, il patrocinio di Comune di Olgiate Comasco, Consulta dello Sport di Olgiate Comasco e Panathlon International Club di Como.

Il programma

Sabato 7 giugno Tappa 7: alle 11 apertura paddock, dalle 11.15 alle 12 prove ufficiali Bmx Giovanissimi, dalle 12 alle 12.15 prove ufficiali Bmx Esordienti e Open F 15+, Cruiser tutte le categorie, 12.15-12.30 prove ufficiali Bmx Allievi e Master, dalle 12.30 alle 13.50 prove ufficiali Bmx Junior, Under 23 ed Elite, alle 12.15 riunione tecnica, alle 13 inizio competizione, al termine premiazioni. Domenica 8 giugno Tappa 8: alle 8 apertura Paddock, dalle 8.45 alle 9.30 prove ufficiali Bmx Giovanissimi, dalle 9.30 alle 9.45 prove ufficiali Bmx Esordienti e Open F 15+, Cruiser tutte le categorie, dalle 9.45 alle 10 prove ufficiali Bmx Allievi e Master, dalle 10 alle 10.20 prove ufficiali Bmx Junior, Under 23 ed Elite, alle 9.45 riunione tecnica, alle 10.30 inizio competizione, al termine premiazioni.

In gara circa 500 atleti

Per ognuna della due tappe sono attesi al cancelletto di partenza dai 400 ai 500 atleti. Il formato di gara prevede tre manche di qualifica con rimescolamento automatico dei piloti, più i turni successivi fino alla finale. La novità di quest’anno è rappresentata dalla tabella di leader, che verrà consegnata ai capiclassifica al posto della tradizionale maglia.

Evento ecologico

L’evento sarà plastic free: durante le due giornate di gare non verranno distribuite bibite in bottiglie di plastica e per la distribuzione delle bevande sfuse non verranno utilizzati bicchieri monouso. È prevista la raccolta differenziata dei rifiuti nelle aree del paddock del centro sportivo Pineta e del Bmx Stadium con punti appositamente dedicati, per garantire la salvaguardia e il decoro dell’ambiente. Anche quest’anno ci sarà la promozione della Carta del Fair play e della Carta dei doveri del genitore nello sport del Panathlon International Club di Como, firmate negli anni scorsi dalla società olgiatese.

Protagoniste anche le scuole

Durante le gare saranno presenti gli studenti dell’istituto superiore Leonardo Da Vinci Ripamonti di Como pe le riprese fotografiche e video della manifestazione. Nella tappa 8 di domenica 8 giugno la società olgiatese metterà in palio il 2° Trofeo DTS Consulting Power&Gas.

Il trofeo Lombardia

Le due tappe del Circuito italiano sono state precedute domenica 1 giugno dalla tappa 2 del Trofeo Lombardia BMX 2025, dove gli atleti della Bmx Ciclistica Olgiatese si sono messi in luce, chiudendo con le vittorie di Sebastian Kainoa Romeri (G2), Adam Sartori (G3), Gabriel Buiatti (G4), Leonardo Canziani (G5), Christian Brambilla (G6), Nicolò Gigliotti (Esordienti 1), Manuel Trombetta (Allievi), Tommaso Carraro (Master 17+), i secondi posti di Elia Bianchino (G3), Cristian Venturini (G4), Flavio Castelnuovo (Cruiser 40+), Lorenzo Fendoni (Master 17-24), i terzi posti di Elia Martinelli (G2), Daniele Sibio (G3), Claudio Tettamanti (Cruiser 40+), Christian Molinari (G6), Lorenzo Mucelli (Esordienti 2), Omar Sartori (Master 17-24).

Il presidente

Il presidente Alessandro Croce e tutti i volontari della Bmx Ciclistica Olgiatese sono al lavoro da tempo per organizzare al meglio la manifestazione: “Dopo le prove generali con la tappa del Trofeo Lombardia, anche nel prossimo fine settimana saremo nuovamente in cabina di regia per le due tappe del Circuito italiano, che per la nostra società rappresentano un motivo di orgoglio e di grande soddisfazione. Abbiamo lavorato intensamente e curato ogni dettaglio per farci trovare pronti all’appuntamento: vogliamo far vivere agli atleti, alle società e al pubblico due grandi giornate di sport e spettacolo, di agonismo e competizione, di aggregazione e condivisione”.