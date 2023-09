Stanno ufficialmente finendo i primi giorni di preparazione alla stagione 2023/2024 di Serie A2 Credem Banca per il Pool Libertas Cantù.

È iniziata la preparazione prestagionale del Pool Libertas Cantù

Con il fischio d'inizio del primo match previsto per il 15 ottobre al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate contro la neo-promossa WOW Green House Aversa, i ragazzi del presidente Ambrogio Molteni si sono radunati martedì 22 agosto 2023 agli ordini di coach Francesco Denora Caporusso.

Un inizio volutamente informale, con un aperitivo presso lo storico sponsor MABU Café. I giorni successivi hanno visto i ragazzi alternarsi tra sedute presso la palestra Cantù Sporting Club e la piscina Aqvasport di Cermenate. Oggi è prevista la prima seduta sulla sabbia, ambiente sul quale affronteranno altri due allenamenti settimana prossima, oltre a continuare il lavoro tecnico presso il Palazzetto che ospiterà le partite casalinghe del team canturino.

Ieri, giovedì 31 agosto, mattinata particolare, con la proposta di un'esercitazione di orienteering in collaborazione con Orienteering Como e sotto la guida di Laura Piatti. Il ritrovo era previsto presso il parcheggio della Chiesetta dei Pittori di Cavallasca, con il Parco Regionale della Spina Verde e la Linea Cadorna a fare da sfondo a questa sfida decisamente originale. I ragazzi erano divisi in gruppi, e ognuno di loro aveva una mappa. Due le prove che hanno affrontato: nella prima dovevano raggiungere la zona delle trincee dopo aver passato un checkpoint e ritornare al punto di partenza; la seconda era una staffetta, con l'istruttore a spiegare percorso e obiettivi al capogruppo, il quale eseguiva e trasmetteva le informazioni al secondo partecipante, e così via fino al termine dei componenti del gruppo. Ad uscire vincitore è stato il team composto da Jonas Aguenier, Matteo Picchio, Lorenzo Magliano e il giovane Francesco Ozzi.

“I primi giorni sono stati utili per riattivare i ragazzi soprattutto dal punto di vista motorio e tecnico con i primi tocchi di palla – dice Coach Francesco Denora Caporusso – Primi giorni che sono utili, inoltre, per iniziare a conoscere i nuovi, anche se poi la vera natura verrà fuori con il tempo. Abbiamo deciso con Fabio Taiana (il preparatore atletico, ndr) di cominciare gestendo i carichi con calma, senza particolare fretta. L'ossatura della squadra ci dà il vantaggio di avere i sistemi di gioco già assodati e ci permetterà di inserire i nuovi più velocemente. C'è entusiasmo e voglia di fare, e questo è un ottimo sintomo”. “Questi primi giorni sono andati molto bene – dice il preparatore atletico Fabio Taiana – Abbiamo fatto un adattamento generale, una ripresa dei carichi molto leggera, un po' per conoscere i ragazzi e il loro stato di forma, e un po' per non sovraccaricarli troppo fin dall'inizio. Loro hanno risposto alla grande, senza avere grossi dolori, che era quello che volevamo evitare, quindi sono arrivati abbastanza in forma. Oggi iniziamo con il beach, con altre sedute due settimana prossima, e inizieremo anche ad aumentare i carichi in sala pesi, e diventeranno mano a mano più strutturali per aumentare il volume”.

Nei prossimi giorni verranno ufficializzate anche le date per gli allenamenti congiunti in preparazione all'esordio in Serie A2 Credem Banca.