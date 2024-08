E' iniziata la stagione 2024-2025 della Campi Reali Cantù

Con il raduno e il saluto ai tifosi, ieri, martedì 13 agosto, è ufficialmente iniziata la preparazione alla stagione 2024/2025 della Campi Reali Cantù.

La preparazione

Le varie giornate vedranno la compagine canturina lavorare agli ordini di coach Alessandro Mattiroli sulla sabbia presso Arena Beach Cadorago, con i pesi e in acqua presso il centro Padel GAM di Albiolo. Inoltre, si alleneranno anche con la palla nel palazzetto di Casnate con Bernate. Dal 19 agosto le sedute pesi si svolgeranno presso Cantù Sporting Club.

"Inizia il nostro tredicesimo campionato in Serie A2, il dodicesimo consecutivo – ha detto il presidente Ambrogio Molteni ai ragazzi riuniti – Il prossimo sarà un campionato molto difficile, le nostre avversarie hanno un buon organico, e quindi ogni partita sarà una lotta: penso che non ci saranno match vinti o persi in partenza, quindi chi avrà più stimoli sarà quello che alla lunga emergerà. Ho scelto di ripartire da coach Alessandro Mattiroli, che conosco bene perché è stato il nostro preparatore fino al 2011, che ha portato un gruppo di ragazzi della zona alla promozione in Serie A3, e che secondo me ha gli stimoli giusti per fare bene nella sua prima esperienza in Serie A. Il gruppo è stato costruito insieme a lui e a coach Alessio Zingoni. La scelta di aver preso dei ragazzi dalla Serie A3 è guidata dal fatto che avranno sicuramente molta fame, e quindi potranno rendere molto. Vi chiedo di divertirvi: il vostro è un lavoro, ma deve essere anche un divertimento. L'obiettivo del campionato è la salvezza: questa è la nostra base. Il resto ben venga, ma la prima cosa è mantenere la categoria. Altro obiettivo è lavorare tutti serenamente e con il massimo impegno, e lottare finché non cade l'ultima palla. Vorrei avere una squadra combattiva, non arrendevole, e che ci metta il massimo dell'impegno anche nella sconfitta”.

Fa parte loro Andrea e Carmine Tullii proprietari di Campi Reali hanno rimarcato che "la scelta di aver dato il nostro nome alla formazione di Serie A2 di pallavolo maschile di Cantù ci gratifica molto anche per la risonanza che il nostro marchio potrà avere nel panorama nazionale del volley – dicono Andrea e Carmine Tullii proprietari di Campi Reali –. Dopo le splendide prestazioni delle nostre Nazionali alle Olimpiadi di Parigi 2024 speriamo che la nostra squadra riesca a farsi valere in un campionato molto difficile come quello di Serie A2, che è la seconda categoria nazionale del volley. Siamo sicuri che i giocatori sapranno dare il loro meglio in ogni partita, e che lotteranno sempre con lo spirito di arrivare in ogni gara al massimo risultato possibile”.