È Solomon Young il primo rinforzo straniero acquistato dalla Pallacanestro Cantù

L'Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù ha acquistato il suo primo rinforzo "straniero" per la prossima stagione: è Solomon Young, ala statunitense classe 1998.

Young, californiano, è reduce da un ottimo campionato al Bamberg, in Germania, chiuso con 9,3 punti e 4,8 rimbalzi di media a gara, prestazioni che hanno aiutato la squadra a raggiungere i quarti di finale di Fiba Europe Cup, in cui ha fatto registrare 6,4 punti e 4,8 rimbalzi di media a match.

“Solomon Young - ha detto il direttore sportivo dell’Acqua S.Bernardo, Fabrizio Frates - è un’ala forte multidimensionale che può attaccare l’area e colpire da tre punti. Mette grande energia nel suo gioco, fisicità ed intensità, oltre che essere un rimbalzista solido e con un ottimo atteggiamento sul campo. Siamo molto contenti che abbia accettato di venire a Cantù, dopo essere stato in un Club importante come il Bamberg. Oltre agli aspetti puramente tecnici, credo che abbia colto la bontà del nostro progetto in senso molto più generale”.

“Sono entusiasta - ha esordito Young - di continuare la mia carriera in Italia e, tra l’altro, in un club prestigioso come Cantù. Sono certo che potrò continuare a migliorare il mio gioco e che otterremo degli ottimi risultati di squadra”.

La carriera

Dopo aver frequentato l’High School a Sacramento, Young inizia nel 2016 il College a Iowa State University con cui vince in due occasioni la Big 12. Nel 2019/2020 realizza 9,8 punti di media a partita a cui aggiunge 3,9 rimbalzi a gara, cifre che migliorano nella sua annata da senior (2020/2021) chiusa con 10,7 punti e 4,8 rimbalzi di media a sfida. Nell’estate del 2021 fa il suo debutto in Europa, nella compagine belga dei Leuven Bears, con cui raggiunge le semifinali playoff facendo registrare 11,6 punti e 4,9 rimbalzi di media a gara guadagnandosi così la chiamata da un club prestigioso come Bamberg.