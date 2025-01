E’ tempo di tornei per le squadre del Progetto Giovani Cantù

Dopo qualche giorno di vacanza è tempo di tornare in campo per il Progetto Giovani Cantù: come tradizione, apre l'anno nuovo con tanti tornei che vedono protagoniste le sue squadre.

Il Progetto Giovani torna in campo

Si inizia oggi, a cominciare dagli Under13, che si “sdoppieranno” vista la partecipazione a ben due tornei. Da giovedì 2 a domenica 5 gennaio sono di scena al 20° “Memorial Garattoni”, prestigioso torneo inserito nella “Rimini Basket Week”. I canturini sono stati inseriti nel Girone B e sfideranno Rimini, poi Reggello, Trento e Ancona. Dal 3 al 6 gennaio invece, sempre gli Under13 parteciperanno al torneo “La Befana gioca a basket”, che si disputerà sui campi di Nole, Cirié e Caselle dove le 16 squadre partecipanti si affronteranno divise in 4 gironi. Cantù è inserita nel girone con San Mauro, Kolbe Torino e Casale contro cui debutterà venerdì 3 gennaio alle 11. Oggi in campo anche la squadra Under17 Eccellenza che a San Lazzaro debutta nel celebre “Trofeo Bruna Malaguti”, arrivato alla 34esima edizione. La squadra brianzola di coach Guido Saibene oggi sfida la Vis Ferrara, poi domani alle 18.30 affronterà la Reyer Venezia e sabato, sempre alle 18.30, giocherà contro i padroni di casa di San Lazzaro. Tempo di tornei anche per l’Under17 Regionale che, da oggi fino al 6 gennaio, è di scena a Erba per partecipare al 15esimo Trofeo Gianluca Citterio. Nella categoria Under17 sono sei le squadre partecipanti; i canturini sono stati inseriti nel girone B, insieme a Virtus Cermenate e a Cusano Milanino, contro la quale debutteranno proprio oggi alle 16.