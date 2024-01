È tutto pronto per la Champions Cup e la Briantea84 sarà protagonista

La IWBF Europe (International Wheelchair Basketball Federation) ha ufficializzato il programma delle partite del Group Stage B di Champions Cup di basket in carrozzina, raggruppamento di grande livello composto da 5 squadre con 10 gare a calendario che si disputeranno al PalaMeda il 2 e il 3 febbraio 2024.

La Mia Briantea84 Cantù, che per l'occasione europea cambia il main sponsor (da UnipolSai a Mia) ospiterà l’evento e giocherà nel girone contro una delle squadre più forti d'Europa, il Rsv Lahn-Dill (Germania), e poi contro la Econy Gran Canaria (Spagna), Santo Stefano KOS Group in un derby tutto italiano e il Cs Meaux BF (Francia).

Come partecipare

A partire da mercoledì 24 gennaio sarà possibile prenotare il proprio ingresso al palazzetto per assistere alle sfide del girone B di Champions Cup. Rimane sempre attivo il servizio di prenotazione obbligatoria e gratuita dei biglietti sulla piattaforma Eventbrite, raggiungibile direttamente dal sito ufficiale www.briantea84.it.

Per tutte le partite, ogni tifoso dovrà presentarsi al palazzetto con il biglietto prenotato in formato cartaceo o digitale. Per i gruppi superiori a 15 persone (scuole, oratori e società sportive), invece, bisognerà inviare una e-mail a ufficiostampa@briantea84.it alla quale seguirà una risposta con le relative linee guida. Tutte le dieci gare saranno trasmesse anche in diretta streaming sul canale YouTube di Briantea84.

Il programma delle gare

Venerdì 2 febbraio

11.15: RSV Lahn-Dill - Econy Gran Canaria

13.30: Mia Briantea84 Cantù - Santo Stefano KOS Group

15.45: Econy Gran Canaria - CS Meaux BF

18.00: Santo Stefano KOS Group - RSV Lahn-Dill

20.15: CS Meaux BF - Mia Briantea84 Cantù

Sabato 3 febbraio