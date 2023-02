È quasi tutto pronto per le Final Four di Coppa Italia LNP 2023 Old Wild West che si terranno al Pala E-Work di Busto Arsizio sabato 11 e domenica 12 marzo: questa mattina si è svolta la conferenza stampa di presentazione della competizione, la cui organizzazione è stata affidata proprio alla Pallacanestro Cantù.

È tutto pronto per la Coppa Italia LNP made in Cantù, Allievi: "Vogliamo rappresentare al meglio il movimento"

Un weekend interamente dedicato al basket che vedrà alcune delle migliori squadre di Serie B e di Serie A2 affrontarsi in gare secche per aggiudicarsi la tanto ambita Coppa Italia. Alla sala "Gaetano Volpe" era presenti le delegazioni delle otto protagoniste della competizione: la Elachem Vigevano 1955, la Blacks Faenza, la Agribertocchi Orzinuovi e la Real Sebastiani Rieti per la Serie B; Vanoli Cremona, Reale Mutua Torino, Tramec Cento e naturalmente l'Acqua S. Bernardo Pallacanestro Cantù per la Serie A2.

Presenti, però, anche le istituzioni, come il vicesindaco di Cantù Giuseppe Molteni e il Direttore Generale della BCC Cantù, sponsor della Pallacanestro Cantù e partner nell'organizzazione dell'evento, Massimo Dozio:

"Siamo veramente contenti di poter ospitare questo incontro - ha esordito Dozio - Il sodalizio tra BCC Cantù e Pallacanestro Cantù è storico. Siamo sponsor da diversa data e vogliamo continuare perché la Pallacanestro Cantù è stata regina d'Europa, è un'eccellenza del territorio, e noi abbiamo come finalità quella di sostenere il territorio dal punto di vista economico, sociale, ma anche sportivo. Il fatto di essere ancora qui oggi è la testimonianza della nostra vicinanza storica".

Dopo l'apertura di Dozio ha preso la parola anche il presidente della Pallacanestro Cantù Roberto Allievi che ha elargito complimenti e ringraziamenti a tutti coloro che hanno speso il proprio tempo e impegno nel portare la competizione a Cantù:

"Ringrazio tutti, il nostro staff si sta impegnando moltissimo perché sia una manifestazione di grande rilievo e che possa rappresentare al meglio il movimento della pallacanestro della Serie A2 e della Serie B. Infine, che vinca il migliore".

Poi spazio anche alle parole di Massimo Faraoni, segretario generale della Lega Nazionale Pallacanestro:

"Quando abbiamo ricevuto la candidatura di Cantù ci ha dato una grossa soddisfazione perché Cantù rappresenta passione, entusiasmo e storia della pallacanestro. Poter organizzare insieme questo evento che mette in mostra le migliori squadre di A2 e B ci riempie di orgoglio. Tutti dobbiamo far in modo che sarà un evento mediatico per la pallacanestro italiana".

Non solo Coppa Italia: Santoro annuncia diversi eventi

E infine, prima della presentazione delle squadre, ha preso la parola anche Sandro Santoro, general manager della Pallacanestro Cantù, che ha annunciato anche diversi eventi di spicco in città nell'avvicinamento alla due giorni della competizione:

"È stata una grande scommessa proporsi per organizzare le finali. Partono da qui, da Cantù e dalla BCC, ma non era facile arrivarci. È partito come un desiderio, ma doveva essere ben articolato e sostenuto da fatti concreti. A Cantù si svolgeranno una serie di eventi importanti per la preparazione a questo evento: come una clinic per allenatori, con il coinvolgimento di personaggi importanti come Carlo Recalcati e Matteo Bongiolli. Si terrà anche un incontro con il gruppo degli arbitri e ospiteremo Luigi La Monica. Ci sarà anche una mostra delle maglie storiche della pallacanestro italiana, perché il ricordo possa assumere un valore importante".

Le squadre partecipanti e il programma

La nona edizione delle fasi finali della Coppa Italia prenderà il via alle 13 di sabato 11 marzo quando sul parquet di Busto scenderanno in campo la Real Sebastiani Rieti e la Blacks Faenza. Alle 15 la seconda semifinale di Serie B con l'Elachem Vigevano e l'Agribertocchi Orzinuovi a darsi battaglia.

Successivamente alle 18 la prima semifinale di Serie A2 con due protagoniste del girone Verde, avversarie della Pallacanestro Cantù in regular season: Vanoli Cremona e Reale Mutua Torino. Infine alle 20.45 scendo in campo la squadra di casa: l'Acqua San Bernardo Cantù incontrerà l'unica partecipante del girone Rosso di Serie A2, la Tramec Cento.

"Sappiamo quello che significa giocare in casa una coppa e vogliamo portare un trofeo che manca alla storia di Cantù, anche se ne ha vinti diversi in ben altri ambiti - ha detto il capitano canturino Matteo Da Ros - In una gara secca tutto può succedere, affrontiamo una squadra preparata e con un pubblico caloroso. Giochiamo in casa e vogliamo utilizzare questo fattore a nostro vantaggio".

Ma se per la Pallacanestro Cantù è quasi obbligatorio vincere, di fronte si troverà la Tramec Cento guidata da coach Mecacci, attualmente terza nel girone Rosso di Serie A2:

"Ci presentiamo con il nostro divertimento: all'inizio non eravamo accreditati ad arrivare sino a qui e siamo l'unica squadra del girone Rosso. Siamo orgogliosi perché è un traguardo storico, è la prima volta per la nostra società e ce la giocheremo con tre città che hanno fatto la storia. È un grande stimolo e proveremo a dire la nostra".

Le finali, a cui Cantù spera di approdare per portare a casa il primo trofeo stagionale in vista anche dei play-off Scudetto di fine stagione, si terranno domenica 12 marzo alle 16, per la Serie B, e alle 19 per la Serie A2.