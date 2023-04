Diciotto partite, otto squadre, due campi da gioco: l’attesa sta per finire. È tutto pronto per l’’Eurocup1 Final Iwbf (International wheelchair basketball federation), il grande evento di caratura internazionale che si svolgerà al PalaMeda e alla Palestra Comunale di Lentate sul Sevesoda venerdì 28 aprile a domenica 30 aprile.

È tutto pronto per l'EuroCup1 Final: ecco il programma delle tre giornate

I due palazzetti (a Lentate solo il 28 e il 29 aprile, ndr) saranno le sedi della manifestazione sportiva organizzata dalla società canturina con il patrocinio della Regione Lombardia, del Comune di Meda e del Comune di Lentate sul Seveso. Insieme alla UnipolSai Briantea84 Cantù, altri 7 club tra i più blasonati d’Europa sono pronti a contendersi il trofeo finale, suddivisi in due gironi.

Nel gruppo A troviamo Santo Stefano KOS Group (Italia) e Self Group Millennium Basket Padova (Italia) il Galatasaray S.K. (Turchia) e Hornets Le Cannet (Francia). A completare il gruppo B della UnipolSai ci saranno BG Baskets Hamburg (Germania), Bidaideak Bilbao BSR (Spagna) e CTH Lannion (Francia).

Sono ancora aperte le prenotazioni dei posti: sul sito briantea84.it le informazioni per assistere dal vivo alle gare, sia su Meda che su Lentate. Tutte le 18 partite dell’evento saranno trasmesse in

diretta streaming sul canale YouTube di Briantea84.

La macchina organizzativa, in azione da mesi, è pronta a entrare in gioco. Un dispiego di forze sarà impegnato attivamente nei tre giorni, in diverse mansioni. Come già annunciato, saranno oltre 150 le persone coinvolte nelle diverse mansioni, con una quota importante rappresentata dal volontariato di associazione e privati che hanno deciso di donare il loro tempo a supporto della manifestazione internazionale.

“Ci aspetta un evento di tutto rispetto, in cui parteciperanno 8 delle squadre più forti a livello europeo - ha commentato coach Jaglowski -. Ho avuto la fortuna di giocare già questa competizione e vincerla in quattro occasioni, conosco il suo valore. Sarà una grandissima opportunità per tutta Briantea84 e per i suoi sponsor di confrontarsi con delle realtà europee e capire a che livello si è arrivati. Ci aspetteranno delle partite toste, ma abbiamo lavorato per queste. L’ultima vittoria europea di Briantea84 risale proprio a dieci anni fa, in questa competizione. Faremo di tutto per poter mettere in campo il meglio e provare a portare a casa il trofeo”.

Girone A

Hornets Le Cannet (Francia)

Santo Stefano KOS Group (Italia)

Self Group Millennium Basket Padova (Italia)

Galatasaray S.K. (Turchia)

Girone B

UnipolSai Briantea84 Cantù (Italia)

BG Baskets Hamburg (Germania)

Bidaideak Bilbao BSR (Spagna)

CTH Lannion (Francia)

Il programma delle gare

C1= PalaMeda | C2 = Palazzetto Comunale Lentate sul Seveso

Venerdì 28 aprile

13.30 C1 Hornets Le Cannet-Galatasaray S.K.

13.30 C2 Self Group Millennium Basket Padova -Santo Stefano KOS Group

15.45 C1 UnipolSai Briantea84 Cantù-CTH Lannion

15.45 C2 Bidaideak Bilbao BSR-BG Baskets Hamburg

18.00 C1 Santo Stefano KOS Group-Hornets Le Cannet

18.00 C2 Galatasaray S.K.-Self Group Millennium Basket Padova

20.15 C1 BG Baskets Hamburg-UnipolSai Briantea84 Cantù

20.15 C2 CTH Lannion-Bidaideak Bilbao BSR

Sabato 29 aprile

9.30 C1 Self Group Millennium BasketPadova-Hornets Le Cannet

9.30 C2 Santo Stefano KOS Group-Galatasaray S.K.

11.45 C1 Bidaideak Bilbao BSR-UnipolSai Briantea84 Cantù

11.45 C2 BG Baskets Hamburg-CTH Lannion

Finals 5-8 & Cross-Over

15.15 C1 Finale quinto-sesto posto

15.15 C2 Finale settimo-ottavo posto

17.30 C1 Semifinale 1

17.30 C2 Semifinale 2

Domenica 30 aprile

10.00 C1 Finale terzo-quarto posto

12.15 C1 Finale primo-secondo posto