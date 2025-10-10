Eccellenza: bis vincente per gli U17 Cantù che sbancano d’autorità Cremona

Bis vincete nel campionato Eccellenza Under17 maschile per la Generali Buelli e Rasero Cantù.
Bei colpi in Eccellenza
Ieri sera, giovedì 9 ottobre, è andata sbancare il campo della Vanoli Cremona con un imperioso 43-99. Prova di forza per i ragazzi allenati da coach Antonio Visciglia che sono scappati via subito chiudendo il primo quarto avanti 7-32 per poi gestire fino al 40′. Gli Under17 di Cantù torneranno in campo tra le mura amiche il 19/10 quando ospiteranno Milanotre.
Il tabellino di Vanoli Cremona-Generali Buelli e Rasero Cantù 43-99
Parziali: 7-32, 22-49, 36-73
Vanoli Basket Cremona: Zetti, Salsi 8, Cambiaghi 7, Rutigliani 1, Baltag, Eboulet 5, Gorni 12, Berisa 3, Del Rosso, Berzins 7, Rossi, Comizzoli.
Generali Buelli e Rasero Cantù: Marelli 8, Sironi 4, Moscatelli 4, Villa 10, Fossati 7, Zotti Pavlovic 11, Ventura 12, Fortis 15, Alexa 8, Martinalli 2, Bagordo 6, Ring 12. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto, Besio.