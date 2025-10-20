Eccellenza: Cantù U17 rullo compressore travolge Milanotre

Terzo successo di fila e rimato per la Generali Buelli e Rasero nel campionato Eccellenza

Gli Under17 canturini hanno fatto centro in Eccellenza: travolta anche Milano tre per 117-55.

Colpo canturino in Eccellenza

Ancora una prova di forza con tanto di centello per la Generali Buelli e Rasero Cantù Under17 che nel week-end ha centrato il suo terzo successo consecutivo travolgendo Milanotre per 117-55 e confermandosi in vetta al girone B del campionato Eccellenza lombardo. I ragazzi diretti da coach Antonio Visciglia dopo un avvio equilibrato hanno cambiato marcia e allungato in progressione senza più voltarsi indietro. Cantù tornerà in campo ancora in casa già giovedì 23 ottobre, quando ospiterà l’Allianz Social Osa Milano (ore 21.15).

Il tabellino

Parziali: 25-18, 53-36, 88-51

Generali Buelli e Rasero Cantù: Sironi 20, Villa 13, Sellitto, Castoldi, Fossati 8, Zotti Pavlovic 6, Pozzi 8, Fortis 17, Alexa 10, Martinalli 8, Bagordo 8, Ring 19. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.

Oscom Milano 3 Basiglio: Migliavacca 11, Achilli, Pellegrino, Strazzer 3, Costantini 23, Franceschi 2, Marchiori 2, Albertin 6, Gaglione 3, Paitoni 2, Ramazzotti 3, Di Fiore.

Classifica girone B

Generali Buelli e Rasero Cantù, Gallarate 6; Aba Legnano, Allianz Social Osa Milano, Brescia 4; Pol Mago, Vanoli Cremona, Milanotre 0.