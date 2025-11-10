Eccellenza: Cantù vince il big match a Gallarate e si gode la vetta

Domenica da leoni: gli Under17 del Progetto Giovani Cantù hanno vinto il big match d’alta quota a Gallarate per 65-77 e ora si godono il primato solitario nel girone B d’Eccellenza.

Gli U17 volano in Eccellenza

Domenica 9 novembre, i biancoblù diretti da coach Antonio Visciglia, dopo aver inseguito nella prima parte di gara, sono stati bravi a cambiare marcia dopo l’intervallo. Al rientro in campo dopo la pausa lunga infatti la Buelli&Rasero ha prima sorpassato e poi è scappata via verso la vittoria finale. Cantù tornerà in campo per l’ultima gara del girone d’andata giovedì 13 novembre quando ospiterà la Pallacanestro Brescia (ore 21.15).

Il tabellino

Parziali: 20-14, 40-39, 51-57;

Ayers Rock Gallarate: Fusiello 3, Mech 5, Bonina 6, Garavaglia 18, Mandaglio, Eddahbi 2, Niceforo 11, Beretta 4, Beati, Padoan 9, Sesti 7, Morosini. All. Riva.

Generali Buelli e Rasero Cantù: Sironi 7, Villa 6, Sellitto, Fossati 10, Zotti Pavlovic 6, Ventura 18, Pozzi 9, Fortis 12, Alexa 2, Martinalli 1, Bagordo 4, Ring 2. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.