Eccellenza: derby amaro per il Gorla Cantù U19 battuto in casa da Varese

Il 3° turno d’andata del girone C del campionato Under19 Eccellenza si è rivelato amaro per il Gorla Cantù.

Eccellenza canturina con l’amaro in bocca

Nella serata di ieri, lunedì 20 ottobre, la squadra canturina ha dovuto incassare – dopo due vittorie – la prima sconfitta stagionale. Uno stop in casa visto che la Pallacanestro Varese si è imposta nel derby, che valeva già il primato solitario del girone, per 76-86 al termine di un match molto combattuto ed equilibrato fino ai minuti finali. I ragazzi di coach Luca Ansaloni sono partiti bene e sono stati in vantaggio a lungo seppure di poche lunghezze per poi arrendersi alla zampata finale dei varesini. Cantù tornerà in campo martedì 28 ottobre ospite dell’Ayers Rock Gallarate appaiata in classifica a quota 4 punti.

Il tabellino di Gorla Energia Cantù- Pall. Varese 76-86

Parziali: 21-19, 39-41, 60-61

Gorla Energia Cantù: Molteni 21, Redaelli 18, Ventura 2, Fortis, Panceri, Bagordo 2, Ghirardi, Gualdi 12, Pavese 2, Presotto 15, Alexa, Acunzo 4. All. Ansaloni, Vice All. Banfi.

Classifica girone U19

Pallacanestro Varese 6; Gorla Energia Cantù, Ayers Rock Gallarate, Varese Academy 4; Robur Varese, Aba Legnano 0.