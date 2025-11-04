Eccellenza: U17 Cantù inarrestabile, batte il Ma.Go e resta in vetta  

Continua la marcia inarrestabile nel campionato Under17 Eccellenza a suon di centelli della Generali Buelli e Rasero Cantù.
Cantù colpisce in Eccellenza
Nel week-end l’Under17 canturina ha inanellato la quinta vittoria consecutiva superando in trasferta la Polisportiva Ma.Go. con un travolgente 36-101 che le permette di mantenere la vetta del girone B. La squadra canturina diretta da coach Antonio Visciglia tornerà in campo domenica 9 novembre quando renderà visita, alle 18, alla pari classifica Ayers Rock Gallarate in un big match che metterà in palio il primato solitario.
Il tabellino
Parziali: 0-28, 13-53, 24-69
Polisportiva MA.GO: Fedeli 12, Aiello 7, Cecconello, Albè 4, Maccan 3, Mattiuzzo 2, Longhin 2, Monieri 4, Orlandi, Galli 2, Zaffaroni, Ripa. All. Garbosi.
Generali Buelli e Rasero Cantù: Marelli 2, Sironi 6, Moscatelli, Sellitto 4, Fossati 8, Zotti Pavlovic, Cozza 14, Fortis 8, Kisvarda 7, Martinalli 8, Bagordo 18, Ring 26. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.
Classifica girone B
PGC Cantù, Ayers Rock Gallarate 190; Aba Legnano, Social Osa Milano 6; Vanoli Cremona, Pall. Brescia 4; Milanotre , Polisportiva Ma.Go 0.