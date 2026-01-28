Il Gorla Energia Cantù U19 cala il tris in Elleccenza: doma San Lazzaro e resta in vetta

Il Gorla Energia Cantù Under19 Eccellenza ha calato il tris vincente nel girone G Interregionale.

Bel colpo in Eccellenza

Lunedì 26 gennaio, la squadra brianzola diretta da coach Luca Ansaloni ha colto il suo terzo successo consecutivo in questa seconda fase battendo a domicilio il Basketball San Lazzaro per 75-67 al termine di una gara combattuta. Cantù parte bene ma gli ospiti sono bravi a rimanere sempre a contatto e addirittura a sorpassare al 30′. Poi nell’ultimo quarto però i brianzoli cambiano marcia e trovano l’allungo vincente che permette loro di mantenere imbattibilità e primato nel girone. Il Gorla tornerà in campo per il 4° turno lunedì 2 febbraio quando alle ore 18.30 renderà visita al Nutribullet Treviso.

Tabellino di Gorla Cantù-San Lazzaro

Parziali: 26-22, 48-44, 56-57

Gorla Energia Cantù: Molteni 5, Redaelli 4, Ventura 14, Zimonjic 3, Fortis, Panceri 2, Gualdi 7, Pavese 6, Presotto 16, Alexa, Acunzo 18. All. Ansaloni, Vice All. Banfi.

Basketball San Lazzaro: Buscaroli 5, Ferrari 2, Betti 7, Piazzi 7, Toselli 21, Folesani 14, Tina, Osaigbovo 9, Cassanelli 4, Casadio 2, Lodovisi, Harzallah.