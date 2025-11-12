Eccellenza: il Gorla Cantù U19 stoppato dalla capolista Varese Academy

La squadra brianzola ha lottato sul campo della capolista ma alla fine si è arresa.

Inizia male il girone di ritorno per il Gorla Energia Cantù nel campionato Under19 Eccellenza.

Eccellenza amara per il Gorla Cantù

Ieri sera, martedì 11 novembre, la squadra biancoblù diretta da coach Luca Ansaloni ha dovuto incassare la seconda sconfitta consecutiva battuta sul campo della capolista Varese Academy dopo una gara molto combattuta per 78-69 e inoltre non è riuscita a difendere il + 2 conquistato nel match d’andata. Cantù resta al terzo posto del girone C e tornerà in campo lunedì 17 novembre quando in casa alle ore 19.30 riceverà l’ABA Legnano già battuta nel match d’andata.

Il tabellino

Parziali: 8-16, 36-36, 59-57

Varese Academy Basketball: Feliz Torres, Franceschet 6, Giacomelli 14, Ferazzi, Bosio 6, Slimani Virgilio 12, Nicoletti, Vanoni, Ewanke 25, Aletti, Verona, Pinzi 15.

Gorla Energia Cantù: Molteni 14, Redaelli 6, Ventura 6, Zimonjic 11, Fortis 7, Panceri 8, Bagordo 8, Ghirardi, Gualdi 6, Pavese 3, Presotto, Alexa. All. Ansaloni, Vice All. Banfi.

I risultati del 1° turno di ritorno girone C

Legnano-Gallarate 68-69, Varese Academy-Gorla Cantù 78-69, Pallacanestro Varese-Robur Varese 96-80.

Classifica del girone C, Eccellenza

Varese Academy, Pallacanestro Varese 10; Gorla Energia Cantù, Gallarate 6; Robur Varese 4; Aba Legnano 0.