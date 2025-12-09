Eccellenza: il Gorla Cantù Under19 ritrova la vittoria superando Gallarate al fotofinish

Torna al successo il Gorla Energia Cantù nel 4° turno di ritorno del campionato Eccellenza.

Vittoria canturina in Eccellenza

Ieri, lunedì 8 dicembre, la squadra allenata da coach Luca Ansaloni del Progetto Giovani Cantù ha superato il Gallarate al termine di una gara vibrante e combattuta fino alla fine. Dopo tanti sorpassi e contro sorpassi, i canturini hanno trovato la zampata vincente negli ultimi minuti che vale due punti pesanti che la consolidano al terzo posto nel girone C. Il Gorla chiuderà la regular season martedì 16 dicembre ospite della Robur Varese.

Il tabellino di Gorla Cantù-Gallarate

Parziali: 21-25, 50-50, 64-67;

Gorla Energia Cantù: Molteni 14, Redaelli 4, Ventura 25, Zimonjic 10, Fortis 10, Panceri 3, Bagordo 2, Ghirardi, Gualdi 9, Presotto 6, Alexa 4. All. Ansaloni, Vice All. Banfi.