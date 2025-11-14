Eccellenza: recupero amaro per la Cierre Ufficio Cantù U15 stoppata ad Orzinuovi

La squadra biancoblù è stata battuta in trasferta nel campionato.

Recupero amaro per gli Under15 della Cierre Ufficio Cantù valido per il 5° turno d’andata del campionato Eccellenza lombardo.

Eccellenza in campo: amarezza per Cantù

Mercoledì sera la squadra biancoblù diretta da coach Matteo Bonassi si è dovuta arrendere sul campo dell’Orzinuovi che così l’ha agganciata al terzo posto a quota 8 punti. Partita sempre in equilibrio che poi ha visto i locali allungare prima dell’intervallo e tenere a distanza i canturini fino al 40′. La Cierre Ufficio tornerà in campo sabato 15 ancora in trasferta ospite della Blu Orobica Bergamo (ore 15-30)

Il tabellino

Parziali: 22-22, 42-35, 66-56

Pallacanestro Oriznuovi: Zanotti L., Ghirotto 2, Gottardelli 15, Sordi 2, Mombrini 3, Zanotti G. 2, Lama 6, Mangiarini 15, Diana 3, Chavelashvili 31, Leoni 8, Festa 4. All. Mattioli.

Ci.Erre Ufficio Cantù: Cunio 4, Marenco 6, Sanvito, De Lucca, Moscatelli 2, Fioravanti 13, Ferretto 21, Galvano 5, Colombo 6, Olgiati, Molteni 9, Torchio 7. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli.