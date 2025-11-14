Pallacanestro giovanile

Eccellenza: recupero amaro per la Cierre Ufficio Cantù U15 stoppata ad Orzinuovi

La squadra biancoblù è stata battuta in trasferta nel campionato.

Cantù · 14/11/2025 alle 08:54

Recupero amaro per gli Under15 della Cierre Ufficio Cantù valido per il 5° turno d’andata del campionato Eccellenza lombardo.

Eccellenza in campo: amarezza per Cantù

Mercoledì sera la squadra biancoblù diretta da coach Matteo Bonassi si è dovuta arrendere sul campo dell’Orzinuovi che così l’ha agganciata al terzo posto a quota 8 punti. Partita sempre in equilibrio che poi ha visto i locali allungare prima dell’intervallo e tenere a distanza i canturini fino al 40′. La Cierre Ufficio tornerà in campo sabato 15 ancora in trasferta ospite della Blu Orobica Bergamo (ore 15-30)

Il tabellino

Parziali: 22-22, 42-35, 66-56
Pallacanestro Oriznuovi: Zanotti L., Ghirotto 2, Gottardelli 15, Sordi 2, Mombrini 3, Zanotti G. 2, Lama 6, Mangiarini 15, Diana 3, Chavelashvili 31, Leoni 8, Festa 4. All. Mattioli.
Ci.Erre Ufficio Cantù: Cunio 4, Marenco 6, Sanvito, De Lucca, Moscatelli 2, Fioravanti 13, Ferretto 21, Galvano 5, Colombo 6, Olgiati, Molteni 9, Torchio 7. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli.

Matteo Bonassi
Matteo Bonassi coach del PGC U15 Eccellenza
