Eccellenza: super U15 Cantù corsari a Brescia, con tanto di centello per 66-106 

Ieri sera grande vittoria esterna per la squadra biancoblù, seconda in campionato.

Cantù · 18/12/2025 alle 12:30

Vittoria imperiosa quella conquistata ieri sera dalla squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù.

Centello in Eccellenza

La Cierre Ufficio diretta da coach Matteo Bonassi si è imposta sul campo della Pallacanestro Brescia disputando una prova super e portando a casa un’ampia vittoria in Eccellenza, con tanto di centello per 66-106. Un successo che conferma al secondo posto i canturini che torneranno in campo sabato 20 dicembre per l’ultima gara prima di Natale in casa contro Orzinuovi con l’obiettivo di riscattare il ko subito all’andata.

Il tabellino Pall. Brescia-Cierre Ufficio Cantù

Parziali: 21-24, 40-42, 60-73
Pallacanestro Brescia: Marchionni 9, Chiappini 6, Pesci 3, Chiarini 9, Brunno 2, Bacea Urzica 1, Fantino 17, Beccari 3, Ardigò 5, Bulku 7, Tranquilli 2, Romano 2. All. Pogliana.
Ci.Erre Ufficio Cantù: Cunio 5, De Lucca 1, Tonetto 14, Fioravanti 12, Ferretto 33, Terraneo, Colombo 15, Olgiati 4, Galimberti 4, Castoldi 4, Molteni 4, Torchio 10. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli.

Classifica girone A, Eccellenza

Olimpia Milano 22: Cierre Ufficio Cantù, Aurora Desio 14; Blu Orobica Bergamo, Orzinuovi 12; Vanoli Cremona 6; Pallacanestro Brescia, Basket Pedrengo 2.

PGC U15 a Talent's in play - foto social PGC Cantù
PGC U15 a segno anche a Brescia – foto social PGC Cantù
