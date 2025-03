Eccellenza: il Gorla Cantù U19 travolge il San Mauro Basket

Buone nuove in casa del Progetto Giovani Cantù che lunedì sera ha salutato il ritorno al successo del Gorla U19 Eccellenza.

Eccellenza da vincitori per il Gorla U19

Dopo tre sconfitte di fila, la squadra brianzola diretta da coach Mattia Costacurta si è imposta tra le mura amiche contro la Ferro San Mauro Basket: un successo netto e meritato che i ragazzi biancoblù hanno costruito in progressione nella serata di lunedì 10 marzo. Dopo un primo quarto equilibrato il Gorla, infatti, ha preso in mano la gara chiudendo i conti già al 30' per poi timbrare anche il "centello". Cantù tornerà in campo martedì 18 marzo per il terzultimo turno di regular season ospite della Varese Academy.

Gorla Cantù-Ferro San Mauro Basket 105-67

Parziali: 26-22, 53-32, 76-41

Gorla Energia Cantù: Molteni 16, Redaelli 3, Grazzi 17, Gualdi 7, Testa 4, Moscatelli 6, Zimonjic 12, Panceri 4, Viganò 10, Bandirali 13, Pavese 13. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Banfi.